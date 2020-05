30.05.2020 h 11:00 commenti

Sequestrati milleduecento chili di scarti tessili, denunciato il trasportatore e il titolare della confezione

La sezione investigativa della Municipale ha bloccato un furgone mentre usciva da una ditta di via Toscana. Sequestrati anche otto macchinari con cui sono stati prodotti gli scarti

Milleduecento chili di scarti tessili, pronti per essere abbandonati illecitamente, sono stati sequestrati ieri 29 maggio dalla sezione Investigativa della Municipale, insieme al furgone dove erano stati stipati. Denunciato il titolare dell'azienda che ha prodotto i rifiuti e il trasportatore.

La pattuglia ha bloccato il furgone mentre usciva da una confezione di via Toscana gestita da un cittadino cinese. A bordo del mezzo un 43enne di origine marocchina e residente a Pistoia già noto alla Municipale per abbandono illecito di rifiuti. Gli agenti hanno anche notato un altro uomo, sempre di origini marocchine, che si aggirava per le strade del macrolotto1 probabilmente con il compito di fare da”palo. Dopo una verifica sul mezzo è risultato essere l’autore di numerosi abbandoni di scarti tessili nella zona di san giusto a metà maggio.

Il titolare della confezione è stato denunciato per la mancanza dei registi di carico e scarico dei rifiuti speciali, sequestrati dall’unità ambientale , anche gli otto macchinari con cui sono stati prodotti gli scarti.









