16.11.2022 h 14:46 commenti

Sequestrati due centri estetici abusivi, blitz della Municipale

Diverse le irregolarità riscontrate e sanzionate per un ammontare di 10mila euro. Sequestrati anche macchinari e prodotti irregolari

La polizia municipale di Prato ha sequestrato due centri estetici abusivi a Borgonuovo e a San Giusto, Il blitz è scattato ieri, 15 novembre, e ha portato anche a ritirare i prodotti irregolari scoperti all'interno. L'unità Commerciale di piazza dei Macelli ha rilevato infatti che le due attività erano prive di titoli ad operare e che utilizzavano prodotti estetici non a norma. A gestirli erano una donna di origine orientale e un italiano. All’interno dei locali sono state trovate addette prive di requisiti professionali e alcune attrezzature non conformi alle norme tecniche. In una di queste erano inoltre utilizzati prodotti cosmetici irregolari, con etichettatura solo in lingua cinese, in assenza di indicazioni sull’origine e la composizione chimica.Gli agenti della Polizia commerciale hanno sequestrato attrezzature e locali e denunciato i titolari contestando sanzioni amministrative per complessivi 10mila euro.