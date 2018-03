28.03.2018 h 12:20 commenti

Sequestrati dalla polizia municipale capi d'abbigliamento e cosmetici irregolari

Gli agenti hanno ispezionato un negozio nella zona di via Filzi e un centro estetico al Macrolotto 1. La merce non riportava nessuna indicazione sulla provenienza e sulla composizione

Doppio sequestro effettuato nella mattinata di ieri, 27 marzo, dagli agenti della polizia municipale. Nel mirino sono finiti capi di abbigliamento e cosmetici non in regola con le norme del commercio.



Il primo sequestro è scattato al termine di una ispezione in un negozio in zona via Filzi, gestito da un cittadino cinese di 42 anni. Dalle verifiche sulla merce in vendita è emerso che la maggior parte dei capi di abbigliamento non riportava l’indicazione dell’importatore e le informazioni obbligatorie in lingua italiana, destinate ai consumatori. Al termine delle operazioni 400 capi, costituiti da pantaloni, maglie, camicie, pigiami, gonne e vestiti, sono stati sequestrati. Al titolare sono state contestate violazioni ai sensi del Codice del Consumo e alle norme relative all’etichettatura dei prodotti tessili. Gli atti verranno trasmessi alla Camera di Commercio di Prato, autorità competente in materia.

In una seconda ispezione gli agenti di piazza Macelli sono intervenuti in una attività di estetica in zona Macrolotto 1 che, per i trattamenti, utilizzava prodotti privi sia dell’etichettatura idonea e sia delle indicazioni in lingua italiana, risultando pertanto non conformi alle direttive della Comunità Europea e, come tali, potenzialmente pericolosi per la salute.

Per questo motivo gli agenti, dopo aver provveduto ad elevare una serie di sanzioni alla titolare, cittadina cinese di 30 anni, hanno proceduto al sequestro di tutti i prodotti irregolari in vendita.