Sequestrati dalla guardia di finanza oltre tremila capi contraffatti in una stamperia

Il blitz è nato dal controllo su strada di un furgone, risultato carico di spezzoni di maglie da rifinire con il marchio registrato “Mickey Mouse e Minnie”





Grazie al controllo di un furgone, i militari del Gruppo della guardia di finanza di Prato sono risaliti ad una stamperia a gestione cinese di Carmignano all’interno della quale veniva lavorata un’enorme quantità di merce contraffatta. Nel vano posteriore del mezzo i finanzieri hanno trovato numerosi spezzoni di maglie da rifinire recanti il marchio registrato “Mickey Mouse e Minnie”, senza che la conducente fosse in grado di esibire alcuna documentazione fiscale o commerciale.Di fronte alla poco convincente versione fornita, i “baschi verdi” hanno deciso di proseguire l’ispezione nella ditta alla quale il furgone risultava intestato. La rapidità dell'intervento ha così vanificato ogni tentativo di camuffare l'attività illecita ed ha consentito di rinvenire e sottoporre a sequestro più di 3mila capi contraffatti e 4.200 metri di rotoli da stampa recanti i noti marchi registrati.

Il titolare della ditta ed i due dipendenti sono stati denunciati a piede libero, in concorso, per i reati di commercio di merce contraffatta e ricettazione. Sono in corso accertamenti di carattere fiscale, in ragione della totale assenza di fatture e di documentazione di trasporto della merce rinvenuta.