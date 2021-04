21.04.2021 h 15:01 commenti

Sequestrati cosmetici irregolari in due negozi: nemmeno il commerciante in grado di tradurre le scritte

Nelle confezioni le indicazioni erano solo in ideogrammi cinesi, coreani e giapponesi. La polizia municipale ha multato entrambi i titolari con una sanzione di 2mila euro

La polizia municipale ha sequestrato in un negozio di vicinato in via Pistoiese una serie di confezioni di cosmetici che riportavano esclusivamente ideogrammi giapponesi, coreani e cinesi che non consentivano l’individuazione di importatore e distributore. Per alcuni prodotti neppure il negoziante è stato in grado di comprendere il significato delle scritte.

Inoltre i cosmetici, prevalentemente rossetti, creme e maschere per viso e matite per occhi, non riportavano in lingua comprensibile le indicazioni sulle modalità d'uso, scadenza e composizione, in violazione degli obblighi di etichettatura previsti dalla normativa europea e nazionale a tutela e garanzia della salute degli acquirenti e della leale concorrenza commerciale. Gli accertamenti condotti dagli agenti dell'Unità Commerciale hanno poi permesso di risalire ad una seconda attività commerciale di vicinato, posta a poche centinaia di metri di distanza, che avrebbe fornito i prodotti. Qui gli agenti hanno rinvenuto altrettanti cosmetici dello stesso tipo. In entrambe le attività è quindi scattato il sequestro amministrativo dei prodotti per un totale di 123 pezzi mentre nei confronti dei due esercenti sono stati elevati verbali amministrativi per 2.000 euro.