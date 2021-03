17.03.2021 h 10:07 commenti

Sequestrate in un negozio migliaia di buste non idonee agli alimenti e non compostabili

Il controllo dei carabinieri forestali ha portato ad elevare una sanzione di 5mila euro al titolare

I carabinieri forestali di Prato hanno elevato una sanzione da 5mila euro al titolare di un supermercato a gestione cinese che utilizzava buste non idonee a contenere alimenti, non biodegradabili e non compostabili. Durante l'intervento i militari hanno sequestrato circa 4.000 buste irregolari di varie dimensioni e fogge, contenute in scatoloni e rotoli.

Il controllo, fatto nei giorni scorsi, ha interessato anche i banchi ortofrutta presenti nel mercato rionale del Soccorso e un altro supermercato cittadino. In questi casi le buste impiegate erano del tipo a norma di legge per l'uso con gli alimenti sfusi. I carabinieri forestali spiegano che già da molto tempo la normativa prevede che la commercializzazione dell’ortofrutta e degli alimenti sfusi in generale possa avvenire solamente utilizzando imballaggi appositi (buste di carta e di plastica) opportunamente realizzati per ospitare ed essere a contatto con gli alimenti e a tal fine marcati con la caratteristica insegna che vede la stampigliatura di una forchetta affiancata ad un bicchiere. Dal 1 gennaio 2018 il Testo Unico Ambiente impone inoltre di fornire ai consumatori esclusivamente le borse di plastica biodegradabili e compostabili.

