03.12.2018 h 14:40 commenti

Sequestrate 30 casse di frutta e verdura vendute abusivamente

Il controllo effettuato dalla Municipale ha portato al sequestro della merce, del mezzo e della bilancia. Multa di 5 mila euro per il venditore che esercitava senza una regolare licenza

Sequestrate dall'unità polizia commerciale, amministrativa e anticontraffazione della Municipale 30 casse di frutta e verdura messe in vendita in via Pistoiese angolo via Bonicoli, in contrasto con l’ordinanza che vieta il commercio in forma itinerante in quella zona della città.

Il trasgressore, un cittadino cinese di 61 anni privo di una regolare licenza, è stato multato con 5.000 euro, sequestra la merce, il mezzo e la bilancia utilizzata per pesare frutta e verdura.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus