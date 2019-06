Non solo Arte stampa a Viaccia (LEGGI) . Anche in via Cava a San Giusto c'è una stamperia a conduzione cinese che non fa più vivere residenti e commercianti per rumore e cattivo odore. E' la Multispampa srl. Qui la situazione è molto più grave che nel quartiere all'estrema periferia ovest di Prato perchè proprio oggi, 28 giugno, un controllo interforze di Municipale, carabinieri, Ispettorato del lavoro, vigili del fuoco e Arpat, coordinato dalla questura, ha permesso di accertare che nonostante la revoca dell'autorizzazione ambientale disposta lo scorso 20 giugno dalla Regione dopo i controlli effettuati nel 2018 e a una prima procedura di diffida, continuava a lavorare come se niente fosse. I titolari avevano rotto i sigilli apposti da Arpat sul sistema di abbattimento dei fumi ad umido a servizio della ramosa e delle due linee di stampa, che non risultava in funzione per risparmiare sui costi aziendali. Significa che da questa azienda sono usciti fumi nocivi e maleodoranti proprio come segnalato dai cittadini.