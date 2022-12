15.12.2022 h 10:26 commenti

Sequestrata merce illegale per due milioni di euro: maxioperazione della guardia di finanza nel distretto pratese

Piano di contrasto all'abusivismo commerciale e per la tutela del made in Italy. Nel mirino negozi, rivendite all'ingrosso, erboristerie, market. 431mila gli articoli sui cui sono stati posti i sigilli: abbigliamento contraffatto, medicinali e generi alimentari senza etichettatura, bigiotteria potenzialmente pericolosa per la salute

431mila articoli irregolari per un valore di quasi due milioni di euro: abbigliamento con marchi contraffatti, oggetti per la casa privi dei requisiti di sicurezza, prodotti sprovvisti delle informazioni su composizione e provenienza, generi alimentari, farmaceutici e parafarmaceutici non sicuri e privi di etichettatura, bigiotteria di scarsa qualità e potenzialmente dannosa per la salute. E' quanto ha sequestrato la guardia di finanza di Prato nel corso di un'operazione contro l'abusivismo commerciale e per la tutela del made in Italy che ha interessato tutto il distretto. Numerose le aziende finite nel mirino e sulle quali è stata svolta un'attività preventiva con appostamenti, pedinamenti ma anche verifiche sui dati presenti nelle banche dati. Raffica di controlli in negozi, market, rivendite all'ingrosso, erboristerie.Tre le persone denunciate e diversi gli esercizi segnalati al ministero delle Politiche agricole e alla Regione Toscana per le ipotesi di commercio irregolare di alimenti e di cosmetici privi delle informazioni previste dalla legge.Tra la merce sequestrata, anche 100mila prodotti alimentari, farmaceutici e parafarmaceutici: cosmetici, integratori, farmaci e medicinali le cui confezioni non riportavano le indicazioni in lingua italiana, le informazioni sul produttore e sulla provenienza. Informazioni che sono obbligatorie per legge, così come sono obbligatorie le istruzioni al fine di tutelare il consumatore.Durante i controlli nelle erboristerie, tutte gestite da stranieri, i finanzieri hanno trovato al lavoro personale non abilitato alla professione medico-farmaceutica.