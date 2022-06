06.06.2022 h 11:07 commenti

Sequestrata casa abusiva su un terreno agricolo a Casale, denunciato il proprietario

Sopralluogo della polizia municipale. L'edificio, al confine con l'autostrada A11, era in fase di completamento ma in parte già arredato. Scoperti, sullo stesso appezzamento di terra, anche altre costruzioni adibite a deposito

Un edificio abusivo usato come abitazione, costruito su un terreno a destinazione agricola. E' quanto ha scoperto la polizia municipale a Casale. L'abitazione, realizzata su circa 80 metri quadrati, proprio al confine con l'autostrada A11, è stata sequestrata e il proprietario è stato denunciato per abuso edilizio.

Gli accertamenti hanno consentito di appurare che la 'casa' è stata costruita con pilastri portanti di cemento armati e pareti in mattoni forati murati con malta cementizia. Quando gli agenti sono intervenuti, hanno anche scoperto che l'edificio era in corso di completamento con parti di pavimentazione ancora mancante e pareti non interamente intonacate seppure alcuni vani erano già arredati.

Sul terreno circostante, recintato e chiuso con un cancello, sono state rinvenute altre costruzioni abusive usate come deposito di mezzi e attrezzi per il lavoro agricolo.

Informati l'Ufficio abusi edilizi del Comune di Prato e il Genio Civile per i provvedimenti di competenza utili al ripristino dei luoghi.







Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus