09.01.2020 h 11:07 commenti

Imprenditrice arrestata per sfruttamento di manodopera, sequestrata la confezione

All'interno dell'azienda a Coiano, gestita da una quarantenne cinese, trovati otto lavoratori senza contratto e sette senza permesso di soggiorno. L'imprenditrice è stata multata con 40 mila euro

La Squadra interforze, ieri pomeriggio 8 gennaio, ha sospeso l'attività di una confezione cinese in località Le Lastre a Coiano e arrestato la titolare, una qurantenne, per sfruttamento della manodopera clandestina. La donna è stata anche multata con 40 mila per la presenza di otto operai senza un regolare contratto di lavoro.

All'interno dell'azienda, infatti, sono stati identificati nove lavoratori di nazionalità cinese, di cui sette, sono risultati essere clandestini. Le tre donne sono state accompagnate a Roma al Centro Permanenza Rimpatri mentre i tre uomini denunciati per ingresso e soggiorno illegale in Italia . A carico del quarto uomo, un trentaseienne che ha fornito false generalità, era già stato emesso un ordine di espulsione, quindi è stato anche denunciato per inosservanza del provvedimento.

Durante il blitz è stata anche controllata l’abitazione della titolare dove venivano ospitati gli operai in un numero superiore a quello previsto dalla legge. Riscontrate anche irregolarità nella tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti speciali e condizioni igienico sanitarie precarie.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus