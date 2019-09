26.09.2019 h 12:16 commenti

Sequestrata una confezione, arrestata la titolare per sfruttamento dei lavoratori

All'interno dell'azienda di via Zipoli, gestita da una quarantenne cinese, trovati otto lavoratori senza contratto e cinque privi di permesso di soggiorno. Sequestrati anche trentacinque macchinari, sanzioni per 25 mila euro. L'imprenditrice è subito stata rimessa in libertà

La Squadra interforze, ieri mattina 25 settembre, ha sospeso l'attività di una confezione cinese in via Zipoli e ha posto sotto sequestro amministrativo 35 macchinari, di cui 10 sprovvisti di marchio CE. Arrestata la la titolare, una quarantenne cinese, per sfruttamento della manodopera clandestina.

All'interno dell' azienda, infatti, sono stati identificati 16 operai cinesi, di cui 8 senza regolare contratto di lavoro. Cinque, tre uomini e due donne, sono risultati essere clandestini e denunciati per ingresso e soggiorno illegale in Italia e quindi accompagnati a Roma al Centro Permanenza Rimpatri Ponte Galeria per il rimpatrio coattivo.

Sanzionata la titolare, con regolare permesso di soggiorno, con 25 mila euro per la presenza di lavoratori non regolarmente assunti.

La donna, difesa dall'avvocato Giuseppe Nicolosi, è comparsa davanti al giudice per le indagini preliminari Francesca Sordi che l'ha scarcerata senza l'applicazione di misure.

