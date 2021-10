07.10.2021 h 19:17 commenti

"Senza telefono e senza internet dal 27 settembre, un'indecenza": lo sfogo di una imprenditrice

La linea Fastweb ha smesso di funzionare e nessuno sa dire quando verrà riattivata. "Il gestore ci dice che è stato tranciato un cavo ma possibile che non si riesca a ripristinare il guasto? Un disagio enorme e un grosso danno per la nostra attività". Succede lo stesso ad un cliente Tim

Senza telefono e senza internet da ormai quasi due settimane con tutto le conseguenze che questo comporta. “Un disagio insopportabile per chi ha un'attività ed è praticamente isolato – lo sfogo di Giulia Conti dello studio dentistico Fiaschi-Conti – sono giorni che telefoniamo al nostro gestore Fastweb e solo oggi abbiamo saputo che l'interruzione delle linee è dovuta ad un cavo che è stato tranciato e che non si sa quando sarà ripristinato. Un bel guaio”. Succede a Villa Fiorita dove pare che siano diverse le utenze che non funzionano ma non è chiaro né perché e né per quanto ancora i telefoni resteranno muti.

“In un primo momento ci è stato detto di ovviare trasferendo le chiamate del numero fisso ai cellulari – spiega Giulia Conti – poi ha smesso di funzionare anche internet che significa anche non poter utilizzare il poss per ricevere i pagamenti. La prima chiamata al gestore l'abbiamo fatta il 27 settembre e pensavamo che si trattasse di un guasto dovuto al forte temporale del giorno precedente, e invece siamo al 7 ottobre e non funziona ancora nulla”.

Nel frattempo lo studio dentistico si è organizzato per superare il problema e ha cambiato gestore ma mentre questo è stato possibile in tempi rapidi per i numeri di cellulare, lo stesso non è avvenuto per il numero fisso: “Dovremmo dismettere il vecchio contratto e stipularne uno con l'altro gestore – spiega ancora Conti – ma questo significa dover cambiare numero di telefono e per noi questo è davvero diventerebbe un danno perché i nostri clienti non riuscirebbero più a contattarci. Possibile che non si riesca a ripristinare una linea telefonica in quasi due settimane? Possibile non poter conoscere esattamente dove si trovi il cavo tranciato? Possibile abbandonare un utente al suo destino senza un intervento risolutivo in breve tempo”?

E si aggiunge un'altra segnalazione relativa al disservizio telefonico, sempre nella zona di Villa Fiorita. Questa volta il gestore è Tim. “Da giorni – spiega Ilaria Bigagli – siamo isolati, senza telefono e senza internet. Abbiamo più volte provato a contattare il servizio clienti ma nessuno ci sa dare risposte, gli operatori non hanno notizie di quanto tempo occorra per risolvere il problema. Il disagio è grande per chi lavora e per chi ha impegni a livello scolastico e ogni giorno deve collegarsi al portale per adempiere ai propri doveri: questo non importa a nessuno. Possibile che società importanti come Tim e come Fastweb non abbiano alternative da proporci? E il disagio che stiamo patendo, chi lo pagherà? Pretendiamo risposte certe e un adeguato servizio visto che per averlo paghiamo tutti i mesi le fatture”.







Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus