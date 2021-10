06.10.2021 h 14:32 commenti

Senza prenotazione pretende di fare gli esami del sangue e crea il caos nell'ambulatorio, denunciato

Nei guai è finito un uomo di 73 anni. Il fatto è avvenuto nel centro prelievi Asl in via dell'Alberaccio. I sanitari hanno chiamato la polizia

Ha preteso che i sanitari gli facessero il prelievo del sangue pur non avendo il necessario appuntamento. Alla fine, l'uomo, un 73enne pratese, è stato denunciato per essersi rifiutato di fornire indicazioni sulla propria identità ai poliziotti arrivati sul posto per calmare gli animi.

E' successo alle 8 di oggi, mercoledì 6 ottobre, al centro prelievi Asl in via dell'Alberaccio. A nulla sono valsi gli inviti degli operatori in servizio a rivolgersi al Cup per la prenotazione: l'anziano ha iniziato ad urlare dicendo di avere una patologia e, dunque, di dover sottoporsi agli esami del sangue. Un atteggiamento che è continuato e che ha creato interruzioni al lavoro dei sanitari che hanno chiesto l'intervento della polizia. E anche alla presenza degli agenti, l'uomo ha insistito fino a che è stato denunciato per non aver voluto mostrare i documenti utili all'identificazione.



Edizioni locali collegate: Prato

