24.11.2021 h 15:09 commenti

Senza patente guida un'auto con la revisione scaduta: denunciato ventisettenne

A carico dell'uomo, fermato dalla polizia municipale, è emerso anche un foglio di via da Prato valido fino al 2022

E' finito nei guai a causa del Targasystem, lo strumento che consente alla polizia municipale di incrociare, in tempo reale, il numero della targa di un veicolo con le banche dati relative al pagamento dell'assicurazione e al rispetto della scadenza della revizione. L'auto su cui viaggiava l'uomo, un 27enne residente a Napoli, è stata fermata nel pomeriggio di ieri, martedì 23 novembre, dalla pattuglia impegnata in un controllo su strada in via Paronese. L'alt è stato dato perché la rilevazione della targa ha appurato la revisione scaduta. Il conducente ha ammesso di guidare senza patente non avendola mai conseguita e a suo carico è poi emerso un ordine di allontanamento dal Comune di Prato emesso dal questore e valido fino al 2022. Multa di 5mila euro e fermo amministrativo per le violazioni al Codice della strada e denuncia per guida senza patente e per il mancato rispetto del foglio di via.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus