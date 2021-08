12.08.2021 h 13:42 commenti

Senza patente e ubriaco alla guida di un'auto con tre gomme a terra, fermato e denunciato

L'uomo, un trentaseienne residente in provincia di Firenze, è stato fermato nella notte in viale Marconi. Invitato a sottoporsi all'alcoltest, ha rifiutato. Fermo amministrativo per la vettura

Ubriaco al volante di un'auto con tre gomme completamente sgonfie. Un rumeno di 36 anni, residente in provincia di Firenze, è stato fermato nella notte di giovedì 12agosto in viale Marconi dagli agenti di una Volante impegnati nel controllo del territorio. In seguito al controllo in banca dati, è risultato che l'uomo non ha mai conseguito la patente. Il trentaseienne, in evidente stato di ubriachezza, ha rifiutato di sottoporsi all'alcoltest. E' stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e senza patente, mentre l'auto, intestata ad un suo connazionale, è stata sottoposta a fermo amministrativo.