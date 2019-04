11.04.2019 h 15:54 commenti

Senza licenza vendeva articoli per la casa, multata un'ambulante

La donna è stata fermata dalla polizia municipale di Montemurlo nella zona di via Montalese e sanzionata con cinquemila euro. La merce è stata sequestrata

Vendeva articoli per la casa senza avere la licenza e per questo è stata sanzionata e la merce sequestrata.

Nel mirino dei controlli della polizia municipale di Montemurlo, è finita un’ambulante di origini nigeriane in Italia con un permesso per motivi umanitari. La donna è stata fermata questa mattina, 11 aprile, nella zona di via Montalese e multata con cinquemila euro. La merce, ombrelli, fazzoletti di carta e calzini, è stata sequestrata.



