07.09.2021 h 14:37 commenti

Senza fissa dimora dorme nell'androne di un palazzo e aggredisce i poliziotti chiamati dal portiere

Si tratta del giovane che da giorni crea problemi nella zona attorno a viale Montegrappa. E' stato denunciato per resistenza e false attestazioni a pubblico ufficiale

Da giorni un ventenne di origine pachistana crea problemi in viale Montegrappa e dintorni con furti di varia natura e altri episodi singolari che richiedono l'intervento delle forze dell'ordine. L'ultimo risale all'alba di ieri, 6 settembre, quando il giovane è stato trovato a dormire nell'androne di un palazzo in viale Montegrappa dal portiere che ha subito chiamato la polizia.

Gli agenti delle volanti hanno trovato l'uomo ancora addormentato, coperto da un

lenzuolo. Una volta svegliato, ha dichiarato di non avere documenti e ha fornito generalità che hanno subito insospettito i poliziotti perchè quel nome risultava sconosciuto nella banca dati. Si è deciso quindi di portarlo in questura ma il giovane è riuscito a scappare. Fuga durata poco perchè è stato subito raggiunto dai poliziotti ai quali non ha risparmiato calci e pugni. Alla fine è stato portato in questura per l'identificazione e gli accertamenti da cui sono emerse tutte le informazioni necessarie: il ventenne è in regola con il soggiorno ma senza fissa dimora; più volte fermato e segnalato per diversi reati contro il patrimonio, è risultato essere sottoposto alla

misura dell'obbligo di dimora a Prato e dell'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria. Ora il suo "curriculum" si allunga con una nuova denuncia, quella per resistenza e false attestazioni a pubblico ufficiale.