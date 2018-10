24.10.2018 h 12:01 commenti

Senza contratto tre lavoratori su cinque: sospesa l'attività della ditta

Il controllo interforze è stato fatto ieri in via dello Sprone a Grignano. Trovate ostruite tutte le vie di fuga dell'immobile

Erano senza contratto tre dei cinque lavoratori cinesi trovati ieri pomeriggio, 23 ottobre, durante il controllo interforze coordinato dalla Questura in un'azienda in via dello Sprone a Grignano. La ditta risulta intestata ad una cittadina cinese di 31 anni e si è vista sospendere l'attività a causa dell'alta percentuale di lavoratori irregolari. Il controllo ha però evidenziato carenze anche sulla sicurezza, visto che le vie di fuga erano ostruire e avrebbero trasformato i locali in una trappola in caso di incendio. Sequestrati anche macchinari che emettevano gas nocivi nell'atmosfera. Sono state poi elevate multe per oltre 4mila euro per una serie di altre irregolarità.

