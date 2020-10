24.10.2020 h 18:09 commenti

Senza biglietto scendono dal bus dopo aver azionato l'apertura d'emergenza

Il fatto è avvenuto alla fermata di piazza San Marco dove stavano per salire i verificatori. I due si sono dati alla fuga e nella concitazione hanno spintonato due persone, tra cui uno dei controllori. Sul posto sono intervenuti i carabinieri

Quando si sono accorti che alla fermata erano in attesa anche i verificatori per il controllo dei biglietti, hanno azionato l'apertura di emergenza e si sono dati alla fuga. I due passeggeri dell'autobus, una Lam rossa appena partita dal centro e diretta a Paperino, hanno fatto perdere le loro tracce ma nella concitazione del momento hanno dato una spinta ad uno dei controllori e lo stesso hanno fatto con un'altra passeggera. E' successo intorno alle 16 di oggi, sabato 24 ottobre, alla fermata di piazza San Marco. Protagonisti due giovani di colore, pare nigeriani. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato ricerche nella zona ma i due passeggeri non sono stati rintracciati. Non c'è stato bisogno di far intervenire l'ambulanza: sia il verificatore che la donna non hanno riportato conseguenze tali da richiedere la presenza dei sanitari.



Edizioni locali collegate: Prato

