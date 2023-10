02.10.2023 h 13:19 commenti

Sentito come teste dai carabinieri si tradisce e ammette di avere droga a casa

Protagonista un 23enne di Montemurlo che, candidamente, ha detto di detenere sostanza stupefacente. Nella sua abitazione trovati oltre 640 grammi di hashish oltre a tutto l'occorrente per l confezionamento delle dosi

foto d'archivio

La sincerità a volte non paga. Lo ha sperimentato un 23enne di Montemurlo che, davanti ai carabinieri della Tenenza che lo stavano sentendo a verbale come testimone per un altro procedimento penale, ha ammesso candidamente di fare uso di sostanze stupefacenti e di averne una piccola quantità nella sua abitazione. I militari, a quel punto, sono andati a verificare e la "piccola quantità" si è rivelata essere oltre 630 grammi di hashish, suddiviso in cinque panetti e 16 pezzi più piccoli. Ad inguaiare il giovane è stata poi la scoperta di due bilancini elettronici oltre a tutto il necessario per il confezionamento delle dosi. Per il 23enne è scattato così l'arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, convalidato dal giudice nel giudizio direttissimo di sabato scorso 30 settembre, al termine del quale il giovane è stato comunque rimesso in libertà.

Edizioni locali collegate: Montemurlo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus