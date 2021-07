10.07.2021 h 13:05 commenti

Sente rumori provenire da un bar in piena notte e chiama la polizia: arrestati due ladri

L'intervento delle Volanti a Galcetello dove era stato preso di mira un locale. I malviventi trovati ancora all'interno

E' stato il provvidenziale allarme dato da una donna, insonne probabilmente per colpa del caldo, a far fallire il furto ai danni di un bar-pasticceria nella zona di Galcetello. E' successo intorno alle 4 di oggi, 10 luglio. La donna ha udito alcuni rumori sospetti provenire dalla strada, si è affacciata e ha notato alcune sagome scure che, furtivamente, entravano nel locale. Nel giro di poche alcune pattuglie delle Volanti sono accorse e i poliziotti hanno circondato il locale per impedire la fuga dei malintenzionati. Il sopralluogo all’interno del bar ha poi consentito agli agenti di scoprire, rannicchiati in un anfratto, proprio sotto una finestra del locale che era stata rotta, due uomini che avevano ancora in mano gli attrezzi utilizzati per lo scasso. I due, entrambi di origini nigeriane, di 35 e 38 anni, con precedenti penali e clandestini, sono stati quindi arrestati. Uno di loro aveva appena terminato una misura cautelare di divieto di dimora in tutta la Toscana

