Sempre più all'avanguardia la Radiologia dell'ospedale, in arrivo la terza tomografia computerizzata

L'installazione del nuovo macchinario sarà ultimata in questi giorni. Si tratta di una dotazione che consente una diagnostica accurata soprattutto nel campo oncologico

In arrivo la terza tomografia computerizzata per la radiologia dell’ospedale Santo Stefano. Nei prossimi giorni saranno completati i lavori di installazione della macchina ai quali seguiranno le fasi di collaudo, verifiche di qualità e formazione degli operatori. Si tratta di un’apparecchiatura di ultima generazione che si aggiunge alle altre due già operative.

Questa terza apparecchiatura messa a disposizione per i percorsi diagnostici, rappresenta un traguardo importante per l’ospedale Santo Stefano che garantisce livelli di alta performance diagnostico-assistenziale ad un ampio bacino di utenza come quello della provincia pratese.

“La nuova tomografia computerizzata – spiega il dottor Maurizio Bartolucci - ha come caratteristica peculiare l’elevata accuratezza diagnostica consentita dall’acquisizione di immagini di alta qualità con dosi di radiazione ridotte al minimo. L’implementazione di questa apparecchiatura consentirà di definire percorsi dedicati con incremento delle prestazioni per l’ambito oncologico, per la diagnosi di malattia, la stadiazione e il monitoraggio durante la chemioterapia”. Lo strumento consente inoltre di sviluppare l’imaging avanzato con possibilità di perfezionamento di alcuni percorsi dedicati al pronto soccorso e in elezione, all’ambito vascolare e cardiaco, ottenendo esami di ottima qualità e accuratezza diagnostica, acquisiti sempre con bassa dose di radiazioni.



