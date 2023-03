26.03.2023 h 14:18 commenti

Sempre meno artigiani: in dieci anni Prato ne ha persi duemila. Tanti mestieri in estinzione

Uno studio della Cgia di Mestre ha fatto il punto sull'andamento del numero degli artigiani tra il 2012 e il 2021. In Italia 300mila in meno, in Toscana quasi 28mila. Lucca guida la classifica nazionale con una diminuzione del 25 per cento, mentre l'area pratese, su scala regionale, è quella in cui il calo ha l'incidenza più bassa

nt

Sempre più difficile trovare un sarto, un tipografo, un calzolaio, un tappezziere. Quasi impossibile trovare un materassaio, una ricamatrice, un vetraio o uno stuccatore. Certi mestieri sono destinati all'estinzione. In dieci anni la Toscana ha perso 27.899 artigiani, il 17,5 per cento. In linea con il panorama nazionale, l'arretramento toscano contempla però un triste primato: con la scomparsa di 4.945 artigiani per una percentuale che supera il 25, Lucca è in testa alla classifica del peggior andamento tra tutte le province italiane. Su scala regionale, invece, Prato è la provincia che, in termini percentuali, ci ha rimesso di meno. A dirlo è l'Ufficio studi della Cgia di Mestre che ha condotto un'analisi sul numero degli artigiani iscritti all'Inps nel 2012 e poi nel 2021. La Toscana è passata da quasi 160mila a meno di 132mila artigiani in un decennio contribuendo in modo deciso al calo nazionale che si attesta al 15 per cento con una perdita secca di quasi 300mila unità. In Italia, nel 2021, si contava poco più di un milione e mezzo di lavoratori artigiani.Prato è passata da 14.899 a 12.925 artigiani tra il 2012 e il 2021: un saldo negativo di 1.974 unità che vale il 13,2 per cento. Tutte le altre province toscane hanno registrato incidenze peggiori di quella pratese: per fare qualche esempio, Massa Carrara ha perso il 23 per cento di forza lavoro artigiana, Pistoia il 20, Siena il 19. Firenze ha perso il 15,6 per cento dei suoi artigiani che nel 2021 erano 35.400, 6.500 in meno di dieci anni prima.A spingere gli artigiani ad alzare bandiera bianca sono stati il boom degli affitti, l'innalzamento delle tasse, l'insufficiente ricambio generazionale e la contrazione del volume d'affari dovuto alla continua avanzata della grande distribuzione e del commercio elettronico.