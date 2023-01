02.01.2023 h 14:27 commenti

Semina il caos in una sala slot, poi aggredisce il titolare e due poliziotti: arrestato

In manette è finito un uomo di 40 anni, pluripregiudicato. E' successo nella mattina del 31 dicembre, nella zona del Macrolotto 0. Gli agenti hanno riportato escoriazioni e sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso

In preda a droga e alcol ha prima messo a soqquadro una sala slot, poi ha aggredito il proprietario e infine i poliziotti intervenuti per riportarlo alla calma. E' successo nella mattina di sabato 31 dicembre, nel Macrolotto 0. Protagonista un cinese di 40 anni, pluripregiudicato e irregolare sul territorio italiano. La polizia è stata chiamata dal titolare della sala slot intorno alle 8 della mattina. L'uomo ha riferito di essere stato aggredito da un cinese, in evidente stato di alterazione, scoperto a buttare tutto all'aria e poi fuggito. La Volante ha fatto un giro nella zona e ha rintracciato il cinese in via Puccini; questi, per tutta risposta, si è scagliato anche contro gli agenti che sono comunque riusciti a bloccarlo riportando però escoriazioni che sono state medicate al pronto soccorso. Il ciese è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Stamani udienza di convalida dell'arresto davanti al giudice delle indagini preliminari del tribunale di Prato.



Edizioni locali collegate: Prato

