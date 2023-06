29.06.2023 h 14:12 commenti

'Semina' droga durante la fuga: spacciatore inseguito, bloccato e arrestato

E' successo ieri tra viale Galilei e piazza Ciardi. In manette un 33enne già conosicuto alle forze dell'ordine. Sequestrati 20 grammi di hashish e un telefonino

Ha tentato la fuga e nel tragitto ha 'seminato' alcuni involucri contenenti sostanza stupefacente. Alla fine lo spacciatore, un pachistano di 33 anni, è stato fermato e arrestato. E' successo ieri, mercoledì 28 giugno, tra viale Galilei e piazza Ciardi. La polizia, entrata in azione dopo aver notato l'uomo già noto per i suoi precedenti, ha recuperato e sequestrato 20 grammi di hashish e un telefonino sul quale sono in corso accertamenti.

Il pachistano, fermato per un controllo mentre si trovava in viale Galilei, è riuscito a sottrarsi ed è fuggito prendendo la direzione di piazza Ciardi. Uno degli agenti si è messo subito all'inseguimento ed è riuscito a bloccare lo spacciatore. Recuperate le dosi buttate a terra durante la fuga e altra droga nascosta nell'abitazione. Arrestato, il 33enne dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.



Edizioni locali collegate: Prato

