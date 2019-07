30.07.2019 h 08:40 commenti

Semafori spenti in piazza Mercatale per la sostituzione della centralina danneggiata da un incidente stradale

Alle 21 di oggi l'impianto sarà disattivato per qualche ora. La viabilità sarà regolata dagli agenti della polizia municipale

Dalle 21 di oggi, martedì 30 luglio, alle 3 della notte, l'impianto semaforico in piazza San Marcosarà spento. Il blocco per qualche ora della funzione dei semafori serve a eseguire i lavori per la sostituzione della centralina che è stata danneggiata in seguito ad un incidente stradale. Saranno fuori uso tutti i semafori che regolano la circolazione in via Arcivescovo Martini, viale Vittorio Veneto, via Ferrucci e via Pomeria. Sul posto sarà presente la polizia municipale.













Edizioni locali collegate: Prato

