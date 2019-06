28.06.2019 h 13:50 commenti

Sei sere di shopping e divertimento sotto le stelle, al via "My Prato Weeks"

Coinvolti duecento esercizi commerciali, in programma anche momenti di intrattenimento per le strade, menù e vetrine a tema. Torna anche il concorso fotografico dedicato allo shopping. Previste visite in notturna sul campanile e al museo dell' Opera del Duomo

Con l’arrivo di luglio, torna My Prato Weeks lo shopping sotto le stelle che, anche quest’anno, prevede la doppia apertura dei negozi il martedì e il giovedì fino a mezzanotte.Ad organizzarlo Confesercenti, Confcommercio con la collaborazione di Cna Toscana Centro, Confartigianato Imprese Prato e il contributo dell’amministrazione comunale, il primo appuntamento il 4 l’ultimo il 25 luglio, nel mezzo due serate dedicate alla notte dei saldi.“Un’ iniziativa – ha spiegatodirettore di Confcommercio- che ripropone la formula dello scorso anno con una duplice apertura serale dei negozi, uno sforzo importante da parte dei commercianti”. Gli esercizi coinvolti sono quasi 200 all’interno della cinta muraria, durante le serate dedicate allo shopping le strade saranno chiuse e sono previsti divieti di sosta in numerose vie. “La primavera – ha spiegatodi Confesercenti - è stata caratterizzata da un tempo freddo e piovoso che ha inibito soprattutto gli acquisti di abbigliamento, per questo ci attendiamo, ora, ottimi risultati”.Accanto alle iniziative commerciali, le vetrine dei negozi e i menù dei ristoranti saranno ispirati ai temi delle singole serate, sono previsti anche momenti di intrattenimento e un concorso a premi. “Abbiamo organizzato eventi diversi che spaziano dalle street band allo spettacolo delle bolle di sapone – ha spiegatodi Fonderia Cultart – in modo da intrattenere grandi e piccini”. Mentre aè affidata la direzione artistica di Prato ci fa sognare: “Seconda edizione della manifestazione – spiega Rubino – che anche quest’anno prevede un concorso fotografico: attraverso i like ottenuti sulla pagina Facebook dell’iniziativa, verrà premiata la fotografia più bella scattata con uno shopper di My Prato Weeks in uno dei nostri corner itineranti”. Le postazioni sono in via Pugliesi, via Verdi, Via Santa Trinita e in piazza del Comune, i vincitori potranno scegliere tra un volo nelle capitali europee, un biglietto per un concerto del settembre pratese e l’ingresso gratuito in un parco divertimenti.My Prato weeks è sostenuta anche dall’amministrazione comunale che, il 18 luglio organizzerà in contemporanea anche Prato in Rosa. “Unire allo shopping anche momenti culturali e di intrattenimento – ha sottolineato il sindaco– è sicuramente un modo per attirare tantissime persone in centro grazie anche allo sforzo dei commercianti”.Tutte le iniziative verranno pubblicizzate sulla pagina Facebook My Prato Weeks. Durante i giovedì di luglio sarà anche possibile salire sul campanile del Duomo e visitare il Museo dell’Opera del Duomo, del Tessuto e Palazzo pretorio che per l’occasione rimarranno aperti anche dopo cena.Le visite al campanile, sono curate dall’associazione Artemia in collaborazione con i Musei diocesani di Prato e sono suddivise su tre turni di 45 minuti con inizio alle 21, 21,45 e 22,30. Come detto le iniziative si tengono di giovedì: 4, 11, 18 e 25 luglio e sono riservate ai maggiori di 8 anni (i minorenni sono ammessi solo se accompagnati). Il costo è di 10 euro a persona e per partecipare occorre la prenotazione (340-5101749; info@artemiaprato.it ).Artemia organizza anche le visite guidate al Museo dell’ Opera del DuomoL’ingresso al museo è di 4 euro più 5 euro per la visita guidata. Sono previsti due turni: il primo con inizio alle 21 e il secondo alle 22. La prenotazione è obbligatoria (340-5101749; info@artemiaprato.it ). L’ingresso con la biglietteria è sotto al campanile della cattedrale.