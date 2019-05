16.05.2019 h 14:57 commenti

Sei nuovi autobus ultramoderni per la Cap: hanno anche il tornello sonoro per smascherare i "portoghesi"

I mezzi sono stati presentati stamani in piazza Duomo ed è entreranno in servizio sulla linea Prato Montemurlo che presenta maggiori criticità in termini di evasione

Sulla Lam viola che copre la linea Prato-Montemurlo sarà molto difficile d'ora in poi salire a bordo senza aver pagato il biglietto. Questa mattina, 16 maggio, in piazza Duomo sono stati presentati i 6 nuovi autobus dotati di tornello all'ingresso. E' la prima volta per Prato. Significa che i furbetti faranno una figuraccia davanti a tutti gli altri utenti se cercheranno di superare la barriera senza aver prima timbrato il biglietto o la tessera. La sbarra infatti, va giù (per motivi di sicurezza previsti per legge) ma contemporaneamente si colora di rosso e scatta una sorta di sirena che segnala la presenza di un "furbetto".

La novità punta a educare alla legalità in presenza di un'evasione che oscilla tra il 7 e il 12%, è prevista dal contratto ponte stipulato due anni fa dalla Regione in attesa che gli esiti della gara superassero il vaglio dei tribunali ed è frutto di un contributo europeo che ha coperto la metà dell'investimento, pari a 250mila euro. Per la sperimentazione è stata scelta la linea Prato-Montemurlo perchè è quella che presenta maggiori criticità in fatto di evasione. Terminata questa fase l'innovazione sarà estesa a tutto il parco mezzi dell'azienda.

Tra l'altro i nuovi bus sono ibridi e permettono una riduzione dell'8,5% del gasolio e quindi dell'inquinamento, hanno un sistema di videosorveglianaza a bordo e sul cruscotto (roadscan), il contapasseggeri, schermi informativi sul servizio e sulle fermate successive del percorso e otto prese usb per ricaricare il telefonino o il tablet.



Ovviamente, per i vertici della Cap l'occasione è ghiotta per tornare a parlare del pasticcio della gara regionale dopo la recente assegnazione ai francesi della Ratp nonostante il Consiglio di Stato non si sia ancora espresso in merito. "Nonostante tutto continuiamo a investire. - ha affermato il presidente di Cap, Giuseppe Gori - Sono giorni difficili. Su un settore delicato come il trasporto pubblico non si può improvvisare solo per risparmiare 2 euro e a favore di un ente di un altro Stato che ha altri obiettivi rispetto a dare un servizio di qualità al cittadino. Faremo di tutto per salvaguardare la nostra cooperativa e tutto il territorio pratese. Siamo pronti a impugnare anche l'atto di assegnazione".

Hanno partecipato alla presentazione della nuova flotta anche il presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani e i consiglieri regionali del Pd Nicola Ciolini e Ilaria Bugetti che ricordano che la giunta toscana non ha ancora inviato la nota d'attuazione della mozione approvata che chiedeva di attendere il pronunciamento del Consiglio di Stato sulla gara prima di procedere al suo affidamento. Presente anche il sindaco Matteo Biffoni che "auspica un ripensamento complessivo o altrimenti sarà un disastro" e il presidente della Provincia, Francesco Puggelli per il quale Cap "ha la stoffa dei pratesi, riesce ad andare avanti anche quando il vento soffia contro. Noi ci saremo anche nella sostanza perchè mi preoccupa molto la perdita di valore sul territorio".