29.06.2020 h 17:47 commenti

Sei concerti nel chiostro del Duomo per celebrare il "Ritorno alla vita"

La rassegna è promossa dalla Curia vescovile e dall’Aps Pratoteatro con la direzione artistica di Giovanni Nesi e vedrà impegnati otto giovani musicisti con un repertorio che spazia da Liszt a Bach, da Chopin a Schumann

Sei concerti, a ingresso gratuito, nel Chiostro del Duomo di Prato per festeggiare il "Ritorno alla vita". E' questa l'iniziativa per l'estate promossa dalla Curia vescovile e dall’Aps Pratoteatro con la direzione artistica di Giovanni Nesi. I sei concerti si terranno nella magica e prestigiosa sede del Chiostro museale del Duomo e, come recita il titolo della rassegna, rappresentano il desiderio di ritorno alla normalità dopo il difficile periodo pandemico che tutti abbiamo sofferto.

Protagonisti della rassegna, che debutta il 9 luglio e prosegue fino al 15 settembre, sono saranno otto giovani musicisti ricchi di esperienze importanti in Italia e all’estero. Saranno loro ad animare le sei serate a ingresso libero, ma con prenotazione obbligatoria ( QUI PROGRAMMA E LINK PER PRENOTARE ) per ritrovare bellezza e grazia nelle sublimi note di grandi della musica da camera fra i quali Liszt, Bach, Chopin, Schumann.

"Il pubblico ha voglia di tornare ad emozionarsi ai concerti - spiegano i promotori -, la città ha la necessità di tornare ad essere un polo artisticamente vivo. Finalmente qualche luogo può tornare ad aprirsi, con tutte le accortezze del caso. E’ questo il momento di tornare ad ammirare insieme la bellezza. In questo caso quella della grande musica. Questa rassegna di sei concerti di musica da camera, che per la loro natura prevedono la partecipazione di un ristretto numero di artisti, vuole rispondere a queste esigenze, coniugando la suggestione e lo splendore del Chiostro del Duomo di Prato all’emozionante magnificenza del grande repertorio ruotando attorno alla musica di Bach, con escursioni nel Romanticismo e nel Novecento".