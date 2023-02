31.01.2023 h 12:24 commenti

Segreteria Pd, Gianni Cuperlo giovedì a Prato: farà tappa a Figline

Il candidato alla segreteria nazionale del Pd renderà omaggio ai 29 martiri e, dopo il pranzo al circolo, visiterà il Museo della Deportazione e della Resistenza

Ha scelto Figline come location per la sua tappa pratese Gianni Cuperlo, candidato alla segreteria nazionale del Pd che sarà in città giovedì 2 febbraio. L'arrivo di Cuperlo è previsto per le 13.30 e il programma prevede prima l'omaggio ai 29 martiri, poi il pranzo al Circolo della frazione con sostenitori e simpatizzanti, infine la visita al Museo della Deportazione e Resistenza.

"La scelta - spiegano i coordinatori del Comitato a sostegno di Cuperlo - è caduta su un luogo simbolico e vivo, un luogo per noi significativo e il suo Museo non convenzionale dove si fa ricerca, e approfondimento, dove il confronto è il terreno di lavoro, dove la pace e la dignità sono valori non negoziabili. I deportati pratesi, catturati per lo più nel marzo del 1944, per lo sciopero indetto dal Cln dell'Italia settentrionale, furono quasi tutti politici. Le lotte operaie da sempre hanno caratterizzato questo territorio ed oggi più che mai il tema della dignità del lavoro, del lavoro sicuro, non sfruttato, è un tema che il Partito democratico vuole affrontare e provare a risolvere".

proprio di questo parlerà Gianni Cuperlo che nella sua mozione dedica uno spazio particolare al tema del lavoro e pone la dignità come denominatore comune di tutte le questioni che dovranno impegnare il partito nei prossimi mesi.