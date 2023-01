26.01.2023 h 14:55 commenti

Segreteria Pd, Biffoni entra a far parte del comitato promotore della candidatura Bonaccini

Il sindaco di Prato è stato scelto insieme ad altri 11 componenti per affiancare l'attuale presidente della Regione Emilia Romagna nella sua corsa alla guida del Partito Democratico

C'è anche il nome del sindaco di Prato Matteo Biffoni tra i componenti del comitato promotore nazionale che affiancherà e sosterrà Stefano Bonaccini nella sua corsa per le primarie del prossimo 26 febbraio. Si tratta in totale di dodici persone, sei uomini e sei donne con un'età media di 42 anni. L'annuncio di Bonaccini arriva dopo la scelta di Dario Nardella a capo della mozione congressuale a suo sostegno, del tandem con Pina Picierno e di Brando Benifei come responsabile del programma.

Oltre a Biffoni, fanno parte del comitato Giovanna Bruno, sindaca di Andria; Michele Catanzaro, capogruppo Pd nell'Assemblea Regionale Siciliana; Nicola Irto, senatore Pd, segretario regionale Pd Calabria; Simona Meloni, capogruppo Pd nell'Assemblea legislativa dell'Umbria; Elena Piastra, sindaca di Settimo Torinese; Giacomo Possamai, capogruppo Pd nel Consiglio Regionale del Veneto; Luca Rizzo Nervo, assessore del Comune di Bologna; Rachele Scarpa, deputata del Pd; Anna Scavuzzo, vice-sindaca di Milano; Valeria Valente, senatrice del Pd e Tobia Zevi, assessore del Comune di Roma.