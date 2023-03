26.03.2023 h 13:24 commenti

Segnali di speranza dall'export manifatturiero, il 2022 chiuso con una crescita del 17,5 per cento

Bene la crescita anche rispetto al periodo pre-pandemia: 19,8 per cento. I dati sono stati forniti da Confindustria Toscana nord che ha analizzato l'andamento di tutti i comparti: dall'abbigliamento alla farmaceutica, dal tessile alla chimica. Unica eccezione il meccanotessile

Segnali confortanti dall'export che nel 2022 per le imprese del manifatturiero dell'area pratese ha registrato un aumento del 17,5 per cento rispetto all'anno precedente. E' questo il dato che salta agli occhi scorrendo le tabelle di Confindustria Toscana nord. "Il 2022 ha visto incrementi significativi dell'export manifatturiero pratese – il commento di Fabia Romagnoli,vicepresidente dell'associazione – per il complesso dei settori l'aumento è del 17,5 per cento sul 2021 e del 19,8 sul periodo pre-pandemia, il 2019. Dati positivi che fanno ben sperare”.

Nel dettaglio: il tessile è a quota +21,9 per cento (+20,3 se si considera l'intero distretto) sul 2021; rispetto al 2019, però, l'incremento è un più modesto +10,2. I segnali di rallentamento emersi nella produzione tessile trovano un riscontro anche nei dati dell'export: il 4° trimestre 2022 ha segnato solo +2,9 per cento sullo stesso periodo dell'anno precedente. Andamento inverso, rispetto ai dati annuali, per l'abbigliamento che, dopo un quarto trimestre 2022 negativo (-8,7 per cento), chiude l'anno con +9,9 sul 2021 e +20%, sul 2019. Molto positivi, anche se riferiti a settori con una quota esigua di export sul totale pratese, i risultati di gomma-plastica (+38,5 sul 2021 e +66,9 sul 2019), farmaceutica (+52,3 sul 2021, +55,5 sul 2019), chimica (+21,6 sul 2021, +36,4 sul 2019), macchinari e apparecchi (+26,7 sul 2021, +59,4 sul 2019). Come comparto specifico all'interno di quest'ultimo settore, però, è diverso l'andamento del meccanotessile, che cresce rispetto al 2019 (+8,8) ma ha una lieve flessione (-2,3) rispetto a un 2021 che però poteva dirsi eccezionalmente positivo, con +59,3 sulla caduta del 2020 e il recupero già in quell'anno delle perdite subite con la pandemia.











Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus