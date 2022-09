13.09.2022 h 10:37 commenti

Segnaletica sbagliata per il cantiere: in tilt il traffico tra Viaccia, Narnali e Maliseti

La chiusura, non segnalata, della rotatoria vicino alla Conad ha provocato il caos. Intervenuta la Municipale per far correggere l'errore. Intanto stamani ha riaperto via Marini, in tempo per il via delle scuole

Ancora una mattina di caos sulle strade cittadine, dopo i problemi di ieri mattina dovuti allo spostamento sul viale Galilei del mercato settimanale del lunedì a causa degli stand e dell'arena della Palla Grossa ( LEGGI ). Stamani 13 settembre è andata in tilt tutta l'area tra Narnali, Maliseti e Viaccia. Centinaia di automobilisti si sono trovati imbottigliati in un maxiingorgo dovuto a lavori di asfaltatura e, a quanto sembra, ad una errata collocazione della segnaletica stradale. La chiusura della rotatoria fra via di Maliseti e via della Pace, vicino alla Conad, non sarebbe stata infatti segnalata adeguatamente e così in tanti, in piena ora di punta, hanno finito per infilarsi in un vicolo cieco.

La polizia municipale ha inviato sul posto le pattuglie per accertare quello che era successo e per far riposizionare i cartelli in maniera giusta, ma ormai il danno era fatto. Tante le chiamate di protesta che abbiamo ricevuto da parte di automobilisti impossibilitati a recarsi al lavoro in tempo. Il Comune, con l'assessore Flora Leoni, ha già chiesto all'Ufficio Mobilità di fare tutti gli accertamenti per capire le ragioni che hanno portato all'errore.

Per fortuna questa mattina è stata riaperta via Marini con la circolazione che è tornata regolare. Lavori chiusi in tempo per la riapertura delle scuole.