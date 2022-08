26.08.2022 h 17:08 commenti

Segnaletica per promuovere il Cammino di San Jacopo che collega Prato e Pistoia

Il Comune di Montemurlo ha finanziato il progetto della cartellonistica che aiuterà i camminatori a conoscere le bellezze del territorio

In questi ultimi giorni d'agosto una bella idea per scoprire a piedi il territorio è quella di percorrere il tracciato montemurlese del Cammino di San Jacopo in Toscana. Montemurlo è parte integrante della seconda tappa del percorso di 27 chilometri che da Prato raggiunge Pistoia. Il Comune di Montemurlo ha dato il via libera al progetto esecutivo per la realizzazione della segnaletica del tracciato del Cammino di San Jacopo (capofila il Comune di Pistoia). L'amministrazione ha anche stanziato i soldi che serviranno per la realizzazione dei cartelli informativi che aiuteranno i camminatori ad orientarsi meglio e a scoprire le eccellenze storiche e artistiche che offre il territorio: dalle ville storiche, come quella del Barone, al Borgo della Rocca. L'installazione dei nuovi cartelli avverrà a breve mentre già adesso, per facilitare il cammino, il percorso è segnalato e reso riconoscibile con il logo distintivo del Cammino di San Jacopo, la conchiglia stilizzata a nove raggi di colore giallo su fondo blu che richiama il ben più importante cammino jacopeo verso Santiago di Compostela. In mancanza di questi è possibile trovare segni gialli e arancioni su pietre, muri o alberi. L'assessore alla Cultura sottolinea che il cammino è un'opportunità per scoprire e promuovere il territorio attraverso una nuova modalità slow, lenta, quella del cammino. Un volano per un turismo, non solo religioso, ma anche per la scoperta storica e naturalistica del territorio.

Il percorso del Cammino di San Jacopo a Montemurlo attraversa l' area Protetta del Monteferrato, salendo al punto più elevato (Monte Lopi) della tappa a circa 350 metri sul livello del mare. Si prosegue poi in mezzo alla campagna sulla via Baronese fino alla Rocca di Montemurlo, si attraversa poi l'Agna verso Montale.

Il Comune di Montemurlo qualche mese fa ha promosso la pubblicazione del libretto “La collina delle meraviglie - Montemurlo Green. Itinerari nel verde tra natura, storia e arte”, in collaborazione con la Fondazione Cdse. Una pubblicazione tecnica, ma di facile consultazione, che si inserisce nel sistema dei cammini a lunga, media e breve percorrenza e che si integra con la nuova cartografia Cai, uscita lo scorso 7 maggio



