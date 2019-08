03.08.2019 h 10:04 commenti

Segnaletica insufficiente, troppi Tir si perdono nelle stradine di Gonfienti e La Querce. Danni e disagi

Il capogruppo del Pd Marco Sapia chiede un incontro con Interporto e i sindaci di Prato e Campi Bisenzio per trovare una soluzione. Nel mirino anche la scarsa illuminazione e le mappe satellitari non aggiornate



Troppi Tir, diretti all'Interporto, sbagliano strade e finiscono per incastrarsi nelle strette stradini di Gonfienti e della Querce, con le conseguenze che è facile immaginare. Da tempo i cittadini di quelle zone si lamentano per la presenza di autoarticolati impegnati in ardue manovre per districarsi tra muretti e abitazioni e ora la questione arriva anche in Consiglio comunale. “E' arrivato il momento di discutere insieme al presidente dell'Interporto e ai sindaci Prato e Campi Bisenzio della questione mobilità nei pressi dell’Interporto, più precisamente sulla Perfetti-Ricasoli - dichiara il capogruppo del Partito Democratico Marco Sapia -. Troppe volte infatti i tir sbagliano entrata, andandosi a perdere in via De Gasperi ed entrando quindi nel Borgo di Gonfienti, così come si dirigono erroneamente anche in via Cellerese, proseguendo per via di Sotto il Vapore. Spesso si incastrano anche nel sottopasso di via Etrusca".

Secondo il consigliere occorrerebbe “richiedere un aggiornamento delle mappe satellitari per non far sbagliare strada ai tir, nonché ripristinare l’illuminazione pubblica in viale Leonardo Da Vinci. Inoltre bisogna dotare la rotonda antistante l’entrata dell’Interporto dell'illuminazione che ancora manca e posizionare cartellonistica di grandi dimensioni tipo quella presente in tangenziale”.

In seguito ai danni causati in passato ad alcuni manufatti e al disagio arrecato ai residenti di Gonfienti e della Querce, Sapia auspica finalmente una “risposta positiva a questa richiesta di incontro per trovare le soluzioni più adeguate a una questione annosa”.