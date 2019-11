21.11.2019 h 15:35 commenti

Seggiolini antiabbandono, in Comune a Vaiano una serata per spiegare le novità

Promossa dall'assessore Fabiana Fioravanti vedrà partecipare la polizia municipale, l'Aci e un rappresentante delle autoscuole

"Non ti scordar di me", il titolo è quello di una nota canzone degli anni Trenta ma il problema che verrà affrontato stasera venerdì 22 novembre, alle ore 21 nella sala consiliare del Comune di Vaiano, è di grandissima attualità e coinvolge migliaia di famiglie.

L’iniziativa - promossa dall’assessore alla Pubblica istruzione, Fabiana Fioravanti - ha l’obiettivo di affrontare le problematiche legate all’obbligo di dotarsi del dispositivo antiabbandono per auto per chi trasporta bambini al di sotto dei 4 anni.

La nuova normativa è scattata lo scorso 7 novembre ma ancora restano diversi aspetti da chiarire. Proprio per questo è stato organizzato il confronto a cui parteciperanno il vicecomandante della polizia municipale dell’Unione dei Comuni della Val di Bisenzio, Rodolfo Ricò, Claudio Bigiarini direttore di Aci Prato, e Cristiano Michelagnoli di Autoscuola Pratese.



Edizioni locali collegate: Val di Bisenzio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus