Seduto sulla spalletta del ponte si scaglia contro gli agenti che lo invitano a scendere, arrestato

Protagonista un pregiudicato. E' successo nella serata di domenica. Spinte e minacce ai poliziotti che lo hanno avvicianato perché preoccupati per lui. A loro ha detto di chiamarsi 'man brown' ed è scattata anche l'accusa di false attestazioni sull'identità

Seduto sulla spalletta del ponte alla Vittoria, vestito con diversi giubbotti, è stato avvicinato dagli agenti di una Volante che, preoccupati per lui, lo hanno invitato a scendere. L'uomo, un nigeriano pluripregiudicato e da poco scarcerato, ha reagito spintonando e minacciando i due poliziotti che alla fine lo hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Il nigeriano è stato accusato anche di false informazioni sulle sue generalità perché agli agenti che gli chiedevano nome e cognome, ha detto di chiamarsi 'man brown' (uomo marrone). Il fatto è avvenuto nella serata di ieri, domenica 8 maggio. Quando gli agenti lo hanno visto seduto sulla spalletta del ponte, lo hanno avvicinato per chiedergli se stava bene, se aveva bisogno di qualcosa e soprattutto per invitarlo a scendere non avendo ben capito le sue reali intenzioni. La risposta è stata violenta e sono così scattate le manette.



