22.02.2019

Sedici spacciatori arrestati e mille dosi di droga sequestrate dall'inizio dell'anno, il bilancio dei carabinieri

Indagini intensificate dopo il decesso per overdose, lo scorso dicembre, di un tossicodipendente. In manette nigeriani, cinesi e marocchini che si spariscono il controllo dello smercio di eroina, droghe sintetiche e cocaina. Disegnata la nuova mappa dello spaccio: viale Galilei, piazza Ciardi, via Bologna e via Zarini

Arrestati sedici spacciatori, sequestrati sei chili di marijuana, tre etti di ketamina, due di cocaina, 120 grammi di eroina oltre a hashish e droghe sintetiche - complessivamente più di mille dosi – e quasi 34mila euro. Dall'inizio dell'anno i carabinieri hanno dato un'ulteriore accelerata all'attività antidroga in seguito alla morte per overdose, il 21 dicembre, di un pratese di 47 anni. In manette sono finiti dieci nigeriani, cinque cinesi e un marocchino, tutti giovani, la maggior parte clandestini, pregiudicati, senza fissa dimora. Gli ultimi tre arresti risalgono alle ultime ore ( leggi ). Un'attività forte di contrasto allo spaccio di droga in un territorio invaso da tossicodipendenti che arrivano anche da altre province e qui trovano un mercato particolarmente vivace e dosi a prezzi stracciati: nemmeno 15 euro per l'eroina e circa 40 per la cocaina. Ma ci sono anche ecstasy, ketamina, hashish e marijuana in una sorta di spartizione della piazza: i nigeriani controllano lo smercio di eroina, i nordafricani quello di cocaina, i cinesi quello delle droghe sintetiche. I carabinieri hanno anche disegnato la nuova mappa dello spaccio che dalla zona del Serraglio e della stazione centrale si è spostato in zone appena fuori il centro: via Bologna, viale Galilei, piazza Ciardi, via Zarini. Ad allarmare, ancor più che lo spaccio di stupefacenti, è il “sottobosco di microcriminalità” – come come lo ha definito il colonnello Marco Grandini – che prolifera attorno: furti, spaccate sulle auto, scippi per racimolare quanto chiede lo spacciatore. Diversi i tossicodipendenti, tutti italiani, identificati dai carabinieri nelle ultime settimane e tra questi molti che si sono rivolti ai 'compro oro' per vendere oggetti preziosi provento di reati; un filone di indagine, questo, ancora aperto.L'attività dei carabinieri punta ora ai grossisti, ai canali di rifornimento degli spacciatori.