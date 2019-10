E' uscito di casa ieri mattina, 21 ottobre, per recarsi a scuola, ma da quel momento i familiari hanno perso le sue tracce. Sono ore di preoccupazione quelle vissute dalla famiglia di un ragazzo di 16 anni, residente a Usella, che da ieri non dà più sue notizie. Si chiama Ernesto Diaz e la madre ha diffuso un appello su Facebook con la foto del ragazzo.

Della vicenda se ne stanno occupando i carabinieri di Vaiano, ai quali si è rivolta la famiglia di Ernesto. Il ragazzo, invece di andare a scuola (frequenta il Rodari) si sarebbe recato alla stazione dove ha preso un treno per Bologna. "Quando ho visto sul registro elettronico della scuola che risultava assente - spiega la madre - l'ho chiamato al cellulare e lui mi ha detto che sarebbe entrato la seconda ora a causa di un ritardo dell'autobus. Da quel momento non l'ho più sentito".Più tardi Ernesto è stato segnalato a Voghera, dove forse aveva appuntamento con un'amica. Una foto postata sul suo profilo Instagram lo ritrarrebbe proprio nella stazione della città lombarda e anche una persona che abita in zona ha detto di averlo visto intorno alle 18 di ieri.Le ricerche sono quindi state diramate a livello nazionale e i carabinieri sono sulle tracce del giovane il cui allontanamento, al momento, è considerato volontario e non sotto costrizione da parte di qualcuno. Vista la giovane età del ragazzo, però, la preoccupazione resta alta.Stamani, poi, il ragazzo è stato avvistato di nuovo a Prato. Era alla stazione centrale e stava scendendo dal treno in arrivo da Bologna alle 11.30. Un testimone lo ha anche fotografato, per poi avvertire subito i carabinieri. Quando i militari sono arrivati, però, il ragazzo si era nuovamente allontanato. Le immagini delle telecamere di sicurezza della staizone hanno confermato l'avvistamento. Nel pomeriggio, poi, altre segnalazioni sono arrivate da Montemurlo. Questa è la foto scattata stamani sul treno.