31.03.2018 h 20:18

Sedicenne in motorino urtato da una macchina. Il conducente non si ferma

L'incidente è avvenuto in via Firenze, un testimone ha fornito una descrizione della vettura che la Municipale sta cercando di rintracciare. Il ragazzo soccorso da un'ambulanza della Croce d'oro è stato trasportato in ospedale

Questa sera sabato 31 marzo, verso le 19,30 in via Firenze all'altezza dei magazzini generali, una macchina, durante il soprpasso, ha urtato il motorino di un sedicenne facendolo cascare, ma non si è fermato . Ad assistere all' incidente un testimone che ha subito prestato i primi soccorsi al ragazzo, sul posto posto è intervenuta un' ambulanza della Croce d'oro e una pattuglia della Municipale per i rilievi. Il testimone ha fornito una descrizione della vettura di colore chiaro, che ora i vigli urbani stanno cercando. Il sedicenne è stato trasportato al Santo Stefano in codice giallo.

Edizioni locali collegate: Prato

