Sedicenne aggredito da un gruppo di giovani, è finito in ospedale in codice rosso

E' successo a Oste di Montemurlo. Sul posto il 118 e i carabinieri che stanno ricostruendo quanto accaduto per identificare i responsabili

Un sedicenne di origine cinese è stato aggredito in strada da un gruppo di giovani connazionali nel primissimo pomeriggio di oggi, 23 marzo. E' successo in via Perugia a Montemurlo, nel cuore della zona industriale di Oste. A chiamare il 118 sono stati alcuni testimoni che si trovavano nelle vicinanze e hanno assistito alla scena. Il gruppo si è dileguato mentre il ragazzo è rimasto a terra. E' stato accompagnato in ospedale in codice rosso.

Le sue condizioni sono apparse meno gravi di quanto valutato in primo momento, ma resta sotto osservazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno acquisito le informazioni e le immagini della videosorveglianza della zona necessarie a ricostruire l'aggressione e a identificare i suoi autori. Non è chiaro il movente e il sedicenne non sembra aver fornito elementi utili a circoscriverlo. Gli aggressori non avevano armi, proprie o improprie con sé. Avrebbero quindi picchiato il sedicenne a mani nude. Si tratta comunque di uno scontro tra giovani.



Edizioni locali collegate: Montemurlo

