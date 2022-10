05.10.2022 h 16:40 commenti

Seconda edizione di Tipo, shopping natalizio negli outlet e visita al mulino dei Fossi

Sei appuntamenti, da ottobre a dicembre, per scoprire il territorio e la sua economia. Laboratori per ragazzi, visite al Cavalciotto. Nel 2023 una nuova programmazione e l'organizzazione in primavera di Tipo festival

Seconda edizione di Tipo le iniziative culturali legate al turismo industriale: sei appuntamenti da ottobre a dicembre per scoprire il territorio, la sua storia e la sua economia. A cui seguirà una nuova programmazione fino ad aprile 2023.

La prima edizione ha visto la partecipazione di mille persone, provenienti anche da fuori regione, per otto eventi. "Oltre ad un numero importante di visitatori - ha spiegato l'assessore al turismo Gabriele Bosi - la manifestazione è stata apprezzata anche dagli Enti che si occupano di turismo: a fine ottobre sarò ospite a Rimini al Ttg, mentre a dicembre andrò il Lussemburgo per raccontare il progetto".

Tipo è stato realizzato in collaborazione con il Museo del Tessuto, il Cdse, il Comune di Vernio e quello di Montemurlo. "Il museo - ha spiegato Francesco Marini, presidente della Fondazione Museo del Tessuto - è il primo esempio di archeologia industriale e di fabbrica convertita alla cultura. Il progetto segue proprio questo filone di raccontare la storia del nostro territorio".

Primo appuntamento sabato 29 ottobre, ore 14,30 con Tipo Tour Il filo dell’acqua, alle origini del tessile pratese. Trekking urbano di archeologia industriale con incursioni teatrali dal Cavalciotto di Santa Lucia alla Gualchiera di Coiano Domenica 30 ottobre, ore 15,30 Tipo Kids al Museo del Tessuto. ReFashion Kids. Laboratorio tessile per bambini e famiglie. Domenica 13 novembre, ore 11 Tipo Brunch Alla scoperta del Polo Campolmi. Visita e brunch in caffetteria. Sabato 26 novembre, ore 14,30 Tipo Tour Antichi opifici e colori d’autunno lungo il fiume Itinerario dell’Alta Val Bisenzio tra tintorie storiche e mulini secolari. Domenica 27 novembre, ore 16 Tipo Kids al Centro Luigi Pecci. Dritto e rovescio. Laboratorio tessile per bambini e famiglie. Sabato 10 dicembre, ore 14,30 Tipo Christmas.Tour pomeridiano con shopping negli outlet di abbigliamento e accessori e aperitivo.

"A novembre - ha sottolineato Maria Lucarini assessore alla cultura nel comune di Vernio - ospiteremo la tappa di Tipo per mostrare in funzione il mulino dei Fossi - durante la macina della farina di castagne, prodotto tipico del nostro territorio"

Nel 2023 il nuovo programma di visite interesserà anche il Comune di Montemurlo: "Abbiamo già adesione da parte degli imprenditori - ha spiegato l'assessore alla cultura Giuseppe Forastiero - dopo il successo della prima edizione. I tempi sono maturi per presentare il brand prato anche per quanto riguarda l'offerta turistica".

La vendita dei pacchetti è stata affidata a Cap Viaggi che curerà anche l'organizzazione logistica. "Sul nostro sito - ha sottolineato Lorenzo Banci - sono già aperte le vendite. Mettiamo a disposizione del progetto la nostra esperienza e la rete di contatti".

Intanto si sta concretizzando l'idea di realizzare entro aprile la prima edizione del Tipo Festival , una vera e propria rassegna di più giorni dedicata al turismo industriale.

