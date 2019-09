23.09.2019 h 14:36 commenti

Seconda edizione di Moda in scena, protagonista Santa Lucia

L'iniziativa promossa da Confesercenti si terrà sabato prossimo: i negozi, il Cavalciotto e la Gualchiera diventeranno un set fotografico per promuovere il territorio e l'attività commerciale

I negozi di vicinato di Santa Lucia, il Cavalciotto e la Gualchiera sabato 28 settembre diventeranno il set fotografico dell'iniziativa "Moda in scena protagonista Santa Lucia", organizzata da Confesercenti con il patrocinio del Comune di Prato.

"Dopo l'esperienza positiva di Galciana – ha spiegato il presidente di Confesercenti Mauro Lassi – ci siamo spostati su Santa Lucia, dove i negozi di vicinato sono una realtà molto presente. Per questa edizione abbiamo voluto anche valorizzare la parte storica del territorio e quella sociale, coinvolgendo la squadra di calcio e il circolo Arci."

L'edizione settembrina della manifestazione è stata allargata anche ai negozi alimentari e ai ristoranti.

Gli esercizi commerciali, a partire dalle 8,30, accoglieranno fotografi e modelle, poi gli scatti comporranno un book, saranno postati sui social e a dicembre saranno esposti, insieme a quelli realizzati a Galciana, in una mostra alla sala ovale della Provincia . Tra le curiosità anche tre modelle ottantenni che poseranno mentre fanno la messa in piega sotto i caschi originali degli anni '50.

"Prato – ha spiegato l'assessore alle attività produttive Benedetta Squittieri – oltre al centro città vero e proprio ha anche diversi policentri vicino alle mura cittadine. Uno di questi è sicuramente Santa Lucia dove la socializzazione è uno degli aspetti d'eccellenza e quindi va valorizzata".









