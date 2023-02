23.02.2023 h 15:16 commenti

Seconda edizione del premio di laurea Città di Prato, tre tesi innovative legate al territorio

A Elisa Fiaschi, Benedetta Baroncelli, Eleonora Niccoli e Simone Parigi è stato consegnato un assegno di 2mila euro. I loro lavori serviranno da spunto per la futura progettazione architettonica



Il Comune ha provveduto alla pubblicazione cartacea delle tesi e alla messa a disposizione nelle biblioteche di Pin e Lazzerini. Gli elaborati saranno anche scaricabili dal sito di PIN

"Un premio che cresce - ha spiegato il direttore del Pin Enrico Banchelli - in questa edizione abbiamo avuto dieci candidature e la scelta non è stata semplice. Tutte hanno un forte legame con il territorio e il suo sviluppo in un'ottica multidisciplinare".

Due tesi sono legate alla Facoltà di Architettura di Firenze una al Politecnico di Milano.

"L'idea con cui è nato questo premio- ha spiegato l'assessore all'università Gabriele Bosi - non è solo quello di dare un riconoscimento economico agli studenti più meritevoli, ma anche di creare una sorta di archivio di tutti i lavori che riguardano Prato in modo anche che siano da stimolo per l'amministrazione comunale"

E proprio in quest' ottica Giorgia Giovannetti, in rappresentanza dell'Università di Firenze ha proposto l'istituzione di un tavolo di partecipazione fra i premiati e l'amministrazione comunale come momento di scambio di idee.

“Tracce liquide: progettazione di infrastrutture blu nella città di Prato.” La tesi di Elisa Fiaschi analizza il territorio Prato come caso studio di un fenomeno più ampio. Analizza in particolare l’evoluzione del reticolo idrografico artificiale del territorio che, da fautore di ricchezza, si trasformò in problematica igienico-sanitaria, e potrebbe diventare oggi importante leva di riqualificazione urbana, mettendo in evidenza i benefici ambientali che ne deriverebbero con l’obiettivo di creare una città resiliente ai cambiamenti climatici.

"La casa di maternità: ricerca e proposta progettuale per la realizzazione di una struttura per il percorso maternità a Montemurlo”. Il lavoro di tesi di Benedetta Baroncelli nasce dalla ricerca storica sui luoghi deputati alla maternità ed alle case di maternità a livello nazionale ed internazionale, con la convinzione che la nascita debba essere del tutto de-ospedalizzata, come avvenuto per secoli della storia umana. La ricerca ha permesso di individuare un’area nel comune di Montemurlo che potrebbe essere deputata alla costruzione di una casa di maternità e divenire risorsa di socialità per tutto il territorio.

“Symbiosis: an experimental school for Prato, space for the community to educate tomorrow's citizens through the coexistence of organisms of different species”. Eleonora Niccoli e Simone Parigi progettano un nuovo modello scolastico che attribuisca agli spazi l'energia necessaria per ri-generare la città, diventando il fulcro aggregativo di quartiere (Quartiere San Giusto di Prato) e allo stesso tempo sia occasione per la crescita sociale. Un luogo dove poter custodire e recuperare il senso della responsabilità individuale e collettiva dei cittadini di domani.