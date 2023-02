31.01.2023 h 23:13 commenti

Seconda asta per cinque proprietà del Comune, i prezzi scendono

Tra gli immobili c'è l'ex piscina di via Arcangeli, trasformabile in residenze. La nuova vendita, a incanto unico con lotti indipendenti, è fissata per il 27 febbraio

Il Comune di Prato ci riprova e mette nuovamente in vendita le cinque proprietà non più strategiche per l’ente dopo l’asta andata deserta lo scorso ottobre. Anche stavolta l’incanto è unico ma i lotti sono indipendenti. Tra questi c’è l’ex piscina di via Arcangeli,La nuova asta si terrà il 27 febbraio alle 9.30 in Palazzo comunale e le offerte dovranno pervenire entro le 13 del 24 febbraio all’ufficio Protocollo generale del Comune di Prato in un plico chiuso e sigillato secondo le modalità stabilite nell'avviso e con allegata la domanda compilata nel modulo predisposto dall’ente https://www2.comune.prato.it/avvisi/avvisi-pubblicati-nel-2023/archivio17_16_728_446_25.html . Rispetto alla vendita precedente i prezzi sono scesi.Vediamo l’elenco.Un edificio rurale in via della Chiesa di Capezzana 44 di 246 mq e prezzo a base d'asta di 630mila euro, 155mila euro in meno della precedente asta; la ex piscina di via Arcangeli, 1.699 mq trasformabili in residenze. Qui il prezzo base è sceso da un milione di euro a 900mila euro. Proseguiamo. L’ex monastero di San Clemente in via San Vincenzo, 1.009 mq passerà da 965mila euro a 772mila euro; un terreno edificabile in zona Ippodromo/via del Purgatorio, Lotto ZZ del piano di lottizzazione d'iniziativa pubblica Gello, 3.317 mq scende di 270mila euro e arriva a 2milioni e 400mila euro; infine un fondo commerciale in viale Galilei civici 234, 236 e 238 di 116 mq per 220mila euro di base. E’ l’unica proposta a restare invariata rispetto a sei mesi fa poiché era l’unica ad aver ricevuto un’offerta, poi esclusa per un vizio di forma. Passa l’offerta più vantaggiosa per il Comune. Offerta che deve essere superiore o uguale al prezzo base.Se il Comune riuscisse a vendere tutte le cinque proprietà oggetto dell’asta, incasserebbe come minimo 4 milioni e 952mila euro, circa 800mila euro in meno del primo incanto.Eventuali quesiti inerenti l’asta potranno essere inviativia e-mail all’indirizzo asteimmobiliari@comune.prato.it Per, rivolgersi agli uffici del Servizio Patrimonio e Sport.Tel: 0574 1835604, 0574 1835639, 0574 1835623 e 0574 1836628E-mail: asteimmobiliari@comune.prato.it Perrivolgersi agli uffici del Servizio Gare, provveditorato e contratti.Tel. 0574 1836644 e 0574 1836689 - E-mail: asteimmobiliari@comune.prato.it Gli uffici del servizio Patrimonio e Sport e del servizio Gare, Provveditorato e Contratti saranno contattabili telefonicamente tutti i giorni feriali escluso il sabato, dalle ore 9 alle ore 13.