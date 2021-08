12.08.2021 h 13:20 commenti

Se ne va in giro con una tenaglia, denunciato pluripregiudicato

L'uomo, vecchia conoscenza delle forze dell'ordine, è stato fermato nel pomeriggio in via Cironi. Ai poliziotti non ha saputo dare spiegazioni. Denunciato per possesso di attrezzi da scasso

Portava con sé una grossa tenaglia metallica e quando è stato fermato per un controllo dagli agenti della questura, non ha saputo spiegare il motivo. Un italiano di 40 anni, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, è stato denunciato per possesso ingiustificato di strumenti da scasso. E' successo intorno alle 14.15 di ieri, mercoledì 11 agosto, in via Pier Cironi. La tenaglia è stata sequestrata.



