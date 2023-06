29.06.2023 h 12:53 commenti

Sdraiato sul tetto dell'auto mentre viaggia in declassata: individuato il conducente

Il video, ripreso da un altro automobilista, è stato postato sui social e la polizia municipale si è subito attivata per identificare gli autori della bravata. A bordo tre ragazzi italiani di 20 anni. Al conducente levati 14 punti e elevata una sanzione di 200 euro

Una bravata che poteva avere conseguenze anche molto gravi. La polizia municipale di Prato ha identificato il proprietario dell'auto immortalata ieri 28 giugno mentre, sulla declassata, viaggiava con un giovane sopra il tettuccio, in precario equilibrio. Il video, ripreso da un altro automobilista, nel tratto subito prima l'uscita di Pratilia in direzione Pistoia, è finito sui social ( QUI INSTAGRAM ) e nel giro di poco è stato condiviso centinaia se non migliaia di volte.

Le indagini della Municipale sono partite subito e, nel giro di poco, è stato possibile risalire all'intestatario della vettura. Il mezzo però, ieri, è stato usato dal figlio dell' uomo un ragazzo del 2003. Prima è stato sentito il padre che era all'oscuro di quanto è successo, quindi è stato convocato al Comando il figlio. Il ragazzo ha raccontato che si trovava in macchina con due amici coetanei, in un primo momento ha dichiarato di non essersi accorto di quanto stava avvenendo, poi, incastrato dai numerosi video che girano sui social in possesso della Municipale, ha ammesso che si è trattato di una bravata e non di una challenge.

L'auto è partita da viale Montegrappa per poi percorrere viale della Repubblica, via Leonardo da Vinci e uscire all'altezza di Pratilia. Per tutto il tragitto il giovane ha viaggiato sopra il tettuccio della macchina. Gli altri due ragazzi sono stati identificati e a breve si presenteranno al comando di piazza dei Macelli per essere ascoltati.

Al guidatore della vettura sono state contestate la condotta pericolosa, il non aver fatto indossare le cinture di sicurezza al passeggero seduto al suo fianco, e una velocità elevata. Gli sono stati anche tolti 14 punti dalla patente, complessivamente la multa è di 200 euro. E' stata fatta anche la segnalazione alla motorizzazione per un eventuale revisione della patente.