Scuole superiori stracolme, sarà utilizzato tutto il Rodarino per Livi e Marconi. E si pensa ai prefabbricati

Troppe le classi da sistemare, la Provincia chiede e ottiene dal Comune di Prato dieci aule anziché solo sei, all'interno della struttura della scuola media Buricchi

Ultimi ritocchi alle scuole secondarie di secondo grado per garantire a tutti aule adeguate in cui fare lezione. La Provincia ha stretto un nuovo accordo con il Comune di Prato per l'utilizzo totale dell'ex Rodarino, il laboratorio didattico scientifico Margherita Hack della scuola media Buricchi al polo scolastico di via Galcianese. Il primo accordo prevedeva l'uso pazriale della struttura pari a sei aule, ma le scuole superiori pratesi quest'anno hanno registrato un boom di iscrizioni (11.300 studenti, 220 in più del 2018) a fronte di una scarsa pianificazione passata, e così la Provincia ha chiesto e ottenuto tutto l'immobile per un totale di 10 aule. Sarà il presidente Francesco Puggelli, la prossima settimana, a indicare con precisione la mappatura delle sistemazioni ma indicativamente possiamo dire che qui approderanno gli studenti del liceo Livi e del Marconi. Quelli del liceo Brunelleschi di Montemurlo anche quest'anno "emigreranno a Prato" per occupare una decina di aule al Marconcino. Gli studenti del Dagomari si sposteranno invece di pochi metri e anche quest'anno saranno al centro Ventrone.

Come si vede si tratta di quattro soluzioni provvisorie. La Provincia sta lavorando per dare delle risposte più strutturate e funzionali per l'anno scolastico 2020-2021. Tra queste c'è la già annunciata sede distaccata del liceo Brunelleschi che sorgerà sopra il distretto sanitario di Montemurlo, a pochi passi dalla sede centrale. L'altra novità riguarda il polo scolastico di via Reggiana. Il presidente Puggelli ha creato un gruppo tecnico di lavoro per costruire dieci aule e relativi servizi nei pressi di quest'area scolastica utilizzando moduli prefabbricati. Il luogo individuato è quello vicino al Gramsci Keynes direzione Parco Prato, ma ancora non ci sono certezze.

