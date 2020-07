16.07.2020 h 14:49 commenti

Scuole superiori: le aule ci sono ma mancano i professori. Puggelli scrive al ministro

La Provincia ha investito nell'edilizia scolastica ma il Governo ha scelto di tagliare cattedre per mancanza di risorse. Il presidente: "Ci troviamo davanti ad un paradosso che vanifica tutti gli sforzi fatti"

La Provincia investe nell’edilizia scolastica, ma se il Governo non potenzia l’organico dei professori si rischia di avere aule vuote. Un paradosso che il presidente Francesco Puggelli insieme a una delegazione di studenti, insegnanti e genitori del Copernico, che ieri hanno manifestato contro le classi pollaio ( LEGGI ), cercheranno di spiegare al ministro della pubblica istruzione Lucia Azzolina, con una lettera in partenza questo pomeriggio.“Da una parte - spiega Puggelli - gli insegnanti investono per una didattica di qualità tanto che la provincia di prato è l’unica a registrate una costante crescita di alunni anche residenti fuori dal territorio, dall’altra l’ente Provincia ha stanziato molte risorse per l’edilizia scolastica per supplire alla carenza di spazi. In tutto questo però, il Governo ha deciso di tagliare i fondi per gli insegnati favorendo così classi di 28 alunni e decretando la perdita di 43 cattedre per il prossimo anno. Una situazione insostenibile che va segnalata al ministero”.Le scuole pratesi da anni, per un errore dell’ufficio regionale scolastico, hanno perso oltre cento cattedre, una parte sono state recuperate, ma restano insufficienti a coprire le richieste delle famiglie. “Applicando i protocolli anticovid – continua Puggelli – si formano classi con pochi alunni, l’ideale per una didattica di qualità, ma se mancano i docenti i presidi sono costretti a formare classi numerose dove non è possibile seguire tutti i ragazzi e quindi si punta alla quantità . Per questo abbiamo scritto al ministro è necessario che il caso Prato venga capito e non si vanifichino gli sforzi fatti fino ad ora”.